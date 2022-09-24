Офис генпрокурора Украины сообщает, что 23 сентября завершилась эксгумация тел на месте массового захоронения в лесу возле Изюма.

Эксгумировано 447 тел: 425 гражданских лиц (среди них – пятеро детей) и 22 военнослужащих ВСУ.

Эксгумация проводилась в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

«По каждому телу следователями уже назначены судебно-медицинские экспертизы. Мы ожидаем их результатов и будем принимать все необходимые меры для установления обстоятельств гибели людей и наказания российских военных», – отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

У погибших установлено наличие телесных повреждений в виде травм, полученных в результате взрыва, а также в виде осколочных, огнестрельных и колото-резаных ранений. У одних погибших были связаны руки и сломаны кости, у других – веревка на шее.

На местах происшествия работали представители украинских и международных СМИ. Также места массового захоронения в Изюме посетили около двадцати глав дипломатических ведомств разных стран.