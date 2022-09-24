Количество граждан Кыргызстана, погибших в результате недавних вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 62. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минздрава Кыргызстана.

«Количество погибших увеличилось до 62 человек», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 59 жертвах конфликта.

Еще около 200 кыргызов во время боестолкновений получили ранения и травмы.

Вооруженные столкновения между Таджикистаном и Кыргызстаном начались 14 сентября в местности Кех таджикского анклава Ворух, на отдельных участках общей границы они продолжались до 17 сентября. По данным таджикской стороны, в ходе конфликта погибли свыше 40 жителей республики.

19 сентября главы Госкомитетов нацбезопасности двух стран подписали протокол об отводе войск от границы и установлении мира.