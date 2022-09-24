Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Олег Колесников подал заявление о направлении его в зону проведения «спецоперации» в Украине. Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии.

«Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», — сказал депутат, чьи слова приводит пресс-служба.

Готовность перейти из офицеров запаса в строевые офицеры выразил и депутат, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. «За это время «Союз добровольцев Донбасса» организовал пять специальных отрядов и три батальона. Часть отрядов сейчас находится на переформировании и восстановлении боеспособности. Активно воюют сейчас на фронте два линейных батальона и три отряда. И сейчас я готов по призыву Минобороны встать в строй федеральных силовых структур», — заявил он.

Кроме этого, как отметили в пресс-службе, принять участие в спецоперации изъявили желание многие региональные и муниципальные депутаты. К примеру, в Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев. В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Заксобрания Республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова.