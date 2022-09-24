Администрация президента США объявила о введении санкции против так называемой «полиции нравов» Ирана. Силовиков обвиняют в «жестоком обращении с женщинами» и насилии» в отношении участников протестов, охвативших всю страну, из-за гибели задержанной 22-летней Махсы Амини.

По свидетельству Al Jazeera Net, протесты проходят в 30 провинциях Ирана. Митингующие поджигают полицейские участки, административные и правительственные офисы. Полиция повсюду применяет против них слезоточивый газ и открывают огонь на поражение.

По разным данным, в стычках погибло до 30 человек, в том числе полицейские и два члена проправительственного ополчения.

Акции протеста в стране начались 19 сентября. Люди вышли митинговать после гибели молодой мусульманки Махсы Амини, задержанной «полицией нравов» за «неправильное ношение хиджаба». Из полиции девушку доставили в больницу в коме, вскоре она умерла от сердечного приступа. Родственники погибшей заявили, что проблем со здоровьем у девушки не было и обвинили полицейских «в жестокой расправе».

Начальник полиции Тегерана бригадный генерал Хоссейн Рахими пытался объяснить журналистам, что девушка была задержана за то, что «носила узкие брюки и неправильно носила платок» По его словам, утверждения о том, что с ней плохо обращались в полиции, — провокация и ложь.

В пятницу Иранский корпус стражей исламской революции распорядился разыскать людей, которые организовали бунт и распространяют «ложные слухи», чтобы дестабилизировать обстановку в Иране.

В США считают, что с помощью жестких санкций в первую очередь следует наказать руководителей иранских служб безопасности, которые, по мнению американской администрации, «регулярно используют насилие для подавления мирных демонстрантов и членов иранского гражданского общества».

По данным ТАСС, в свой «черный список» США внесли командующего Сухопутными войсками Ирана Киюмарса Хейдари, командующего Силами правопорядка Исламской республики Иран в провинции Чехармехаль и Бахтиария Манучехра Аманоллахи, заместителя командующего исламским народным ополчением «Басидж» Салара Абнуша и некоторых других.

Под санкции США попал министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб, против которого Минфин США уже вводил санкции из-за якобы его причастности к кибердеятельности.