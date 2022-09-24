ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана, ранены трое военнослужащих.

23 сентября с 19:30 до 23:40 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Верхняя Шоржа и Жермук Басаркечарского района, в направлении населенных пунктов Истису и Зейлик Кялбаджарского района.

В результате обстрела были ранены военнослужащие ВС Азербайджана Амануллаев Рашад Агаджан оглы, Рахимзаде Рухид Октай оглы и Джавадов Раван Шамсаддин оглы.

Раненым незамедлительно оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры.

«Заявляем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.