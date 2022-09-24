Филиппины ведут переговоры о покупке российского топлива и других товаров в соответствии со своими национальными интересами. Об этом президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в субботу.

«Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», — сказал политик.

Президент отметил, что на фоне антиросийских санкций «политическая сторона вопроса немного щекотливая, но, тем не менее, национальные интересы стоят на первом месте». Он добавил, что страна близка к заключению соглашений с Россией и другими странами.

По словам Маркоса, Филиппины более не могут рассчитывать на традиционных поставщиков и ведут переговоры с Россией и другими государствами. Это поможет диверсифицировать поставки сельскохозяйственной продукции и поддерживать цены на низком уровне. Правительство Филиппин пристально наблюдает за ценами в стране. «Нельзя допустить, чтобы они [цены] выросли так, что люди просто больше не смогут покупать себе еду, не смогут оплачивать счета за электричество или воду», — добавил он.

Инфляция в стране отражает курс доллара США, Федеральная резервная система вела себя «очень, очень агрессивно», что вынудило центробанк Филиппин также резко повысить ставку, отметил президент