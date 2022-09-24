За сутки подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили один вражеский самолет, один вертолет и восемь беспилотников.

Украинские ракетные войска и артиллерия попали в 4 вражеских склада с боеприпасами и 6 пунктов управления, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 24 сентября.

По его данным, украинцы также поразили 3 позиции вражеской противовоздушной обороны и более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

«…Потери живой силы и техники пока уточняются», — подчеркнули в Генштабе.