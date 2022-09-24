Россию может заставить прекратить войну против Украины только сила. Такое мнение в интервью французской медиагруппе Ouest-France высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Что может сработать? С Россией работают не договоренности, а фактор силы», – сказал он.

По мнению Зеленского, таким фактом силы является объединенный вокруг Украины мир.

«Мир, объединенный вокруг Украины, – это факт силы. Это [означает] заставить их завершить войну. Не убить, не мучить, не насиловать – это то, что они делали с нашими людьми. Нет. Факт силы: весь мир изолирует Россию. Бизнес – благодаря санкционной политике, туризм – благодаря закрытию границ и блокированию виз. Не продают им оружие, не продают технологии, делают их не второй в мире (что все уже увидели) а одной из армий. А они первая армия в мире, которая готова отдать и бросить, как мясо, своих воинов», – заявил Зеленский.

Он считает, что в этом плане российская армия занимает первое место в мире.

«Я думаю, что они тут на первом месте. Думаю, что таких армий в мире нет. Когда тебе все равно, что с твоими людьми. Поэтому только сила. И когда Украина будет сильной благодаря всем этим направлениям, о которых я сказал: и финансовом, и энергетическом, и санкционном, и касающимся оружия. Тогда это будет самой мощной конвенцией. Тогда это будет самый мощный документ, который будет на столе. Тогда об этом уже можно говорить с ними и у них будет другая позиция», – добавил Зеленский.