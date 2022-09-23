Администрация США весьма серьезно воспринимает высказывания президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности своих ядерных сил. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать слова Путина о том, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа. «Мы, безусловно, очень серьезно воспринимаем эти угрозы. Но на данный момент мы не видим причин для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил», — заявила пресс-секретарь.