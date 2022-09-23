В Нью-Йорке было запланировано проведение встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении, но программы сторон не позволили осуществить это.

Об этом в интервью телеканалу «НТВ» сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Калын уточнил, что в ближайшие дни лидеры могут встретиться в Праге, и турецкая сторона координирует этот вопрос с азербайджанской стороной. Официальный Баку также демонстрирует позитивную позицию по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента Турции сказал, что встречи специальных представителей по процессу нормализации, инициированные между Турцией и Арменией, также продвигаются в положительном русле.