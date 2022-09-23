Надеемся, что провокации Армении не перерастут в новую войну.

С данным заявлением в интервью турецкому телеканалу «НТВ» выступил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Калын сказал, что, глядя на текущую ситуацию, становится ясно, что у обеих сторон есть воля к решению вопросов путем переговоров.

«Основная проблема заключается в том, что после 44-дневной войны было подписано соглашение о прекращении огня, но не мирное соглашение. Теперь эти обсуждения продолжаются. Это, конечно, всеобъемлющее соглашение. Будет документ, который определит шаги двух государств в процессе нормализации, границы, безопасность границ, коридор, положение армян на территории Азербайджана. Подписание этого соглашения сыграет решающую роль в установлении мира и стабильности на Кавказе», — отметил Калын.

Пресс-секретарь президента Турции указал на то, что ошибочная трактовка здесь какого-либо пункта может снова привести к войне в ближайшие годы. В то же время вопрос о российских миротворцах, временно размещенных на территории Азербайджана, должен найти свое решение, и будущее соглашение охватит и его.