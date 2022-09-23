Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России. Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко.

«Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории», — говорится в сообщении.

По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

МИД сообщил, что иранской стороне заявили о поставках иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского населения. Это напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Снабжение оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана», — заявили в министерстве.