В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителем Международного Комитета Красного Креста Питером Маурером.

Согласно информации МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и МККК, существующего на протяжении многих лет, а также ситуации, вызванной провокацией Армении.

Заявив, что МККК является одним из основных партнеров Азербайджана в гуманитарной сфере, Байрамов указал на важность продолжения соответствующей работы по получению информации о пропавших без вести, выяснению судьбы более 3800 азербайджанцев, оказанию давления на Армению в этом вопросе.

Питер Маурер отметил, что всегда открыт для сотрудничества с Азербайджаном во всех направлениях. После последней напряженности он активно контактировал со сторонами в регионе и выразил благодарность за поддержку, оказанную нашей страной.

Стороны обменялись мнениями по вопросу о минах на освобожденных территориях Азербайджана и вызванных ими бедствиях, а также о возможном сотрудничестве между Азербайджаном и МККК в ликвидации последствий минной проблемы.

На встрече стороны также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы, связанные с гуманитарной деятельностью.