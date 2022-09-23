Впервые в Украине украинские военные смогли сбить иранский ударный дрон Mohajer-6. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«Впервые в Украине зенитчиками воздушного командования «Юг» Воздушных сил ВСУ сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, — говорится в сообщении.

Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного БПЛА приходится на 2017 год.

