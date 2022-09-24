В совместном коммюнике стран G7 говорится, что лидеры государств не признают итогов референдумов о вхождении в состав России «Донецкой» и «Луганской» «народных республик», а также территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.
«Мы никогда не признаем эти референдумы», — говорится в заявлении.
По словам лидеров G7, результаты голосования не будут «легитимным выражением воли украинского народа».
Они также отметили, что референдумы «не имеют юридической силы или легитимности».
Добавить комментарий