В совместном коммюнике стран G7 говорится, что лидеры государств не признают итогов референдумов о вхождении в состав России «Донецкой» и «Луганской» «народных республик», а также территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

«Мы никогда не признаем эти референдумы», — говорится в заявлении.

По словам лидеров G7, результаты голосования не будут «легитимным выражением воли украинского народа».

Они также отметили, что референдумы «не имеют юридической силы или легитимности».