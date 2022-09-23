«Несмотря на провокации и затягивание процессов со стороны Армении, азербайджанская сторона продолжит прилагать свои усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе, включая подписание будущего мирного соглашения, делимитацию границ, открытие коммуникаций и другие вопросы».

Согласно информации МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе встречи в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с председателем 77-й сессии, представителем Венгрии Чаба Короши.

Байрамов проинформировал председателя Генассамблеи о текущей ситуации в регионе, в том числе о восстановительных работах на освобожденных территориях, о минной угрозе, а также о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией. Было отмечено, что несмотря на провокации и затягивание процессов со стороны Армении, азербайджанская сторона продолжит свои усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Представитель Венгрии отметил, что усилия Азербайджана по установлению в регионе продолжительного мира и проводимые восстановительные работы в постконфликтный период заслуживают похвалы. Он заявил о необходимости совместных действий по разминированию территорий Азербайджана с учетом того, что ООН имеет широкие возможности в этой сфере.