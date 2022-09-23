Наставник волейбольной женской сборной Азербайджана Эмин Абилов продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает Федерация волейбола Азербайджана, Абилов достиг соглашения с клубом «Сарыер Беледийеспор». Контракт заключен на один год.