Баку передал Еревану тела еще 6 армянских военнослужащих.

Информацию приводит Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

В заявлении ведомства сказано, что осуществляется поиск останков армянских военнослужащих, погибших вследствие широкомасштабной провокации, совершенной армянскими ВС на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября.

«Азербайджан 23 сентября передал Еревану при посредничестве Международного комитета Красного Креста тела еще 6 армянских военнослужащих после осмотра с участием представителей Военной прокуратуры Азербайджана и установления на них отсутствия каких-либо признаков насилия. Гуманитарный процесс, связанный с передачей тел армянских военнослужащих, будет продолжен», — говорится в заявлении.