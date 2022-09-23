«Азербайджано-иранская государственная граница известна как граница дружбы и сотрудничества. Опыт взаимовыгодного сотрудничества азербайджанских и иранских пограничников является образцовым».

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Имеющие место время от времени нарушения границы и случаи контрабанды регулируются в рамках непосредственных контактов командиров на местах. Сегодняшнее заявление Пограничной службы Ирана не имеет никакого отношения к азербайджано-иранской государственной границе», — сказала Абдуллаева.

«В корне неверно представлять, что Зангезурский коридор отрежет Армению от Ирана», — добавила она.

«Азербайджанская сторона рассматривает свои границы с Ираном как возможность для дальнейшего развития торговли и сотрудничества. В результате оккупации Арменией территорий Азербайджана было прервано железнодорожное сообщение не только с Нахчыванской Автономной Республикой, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, но и с Ираном. Зангезурский коридор является важным проектом, который еще больше углубит связи между нашими странами и сулит новые перспективы для регионального сотрудничества», — подчеркнула Абдуллаева.

«Азербайджан подвергся агрессии и оккупации. Армянская сторона с применением силы оккупировала двадцать процентов территории Азербайджана, в том числе 132 километров границы с Ираном. В течение 30 лет иранская сторона не высказывала никакого отношения к насильственному изменению границ. Адрес подобных заявлений, подобных тому как «изменение границ в регионе — наша «красная линия», озвученного Ираном, неясен. Как известно, существуют форматы встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве и Брюсселе. Переговоры в этих форматах продолжаются. В рамках переговоров в этих форматах по обоюдному согласию сторон была учреждена Государственная комиссия по делимитации государственной границы и согласован ее состав. Считаем, что вопрос армяно-азербайджанских отношений, в том числе пограничный вопрос двух государств, должен решаться без постороннего вмешательства», — заявила она.