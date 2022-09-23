В Баку прибыли международные инструкторы курса НАТО «База данных Концепции оперативных возможностей (КОВ)» (OCC E&F Database Training Course). Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На подготовительном этапе инструкторы в составе отечественных и зарубежных специалистов уточняют темы курса и поставленные задачи.

Основной целью проведения курса является обучение военнослужащих, привлекаемых к программе КОВ в штабах НАТО и странах-партнерах, использованию базы данных на этапе планирования и реализации мероприятий КОВ.

Отметим, что курс, который будет организован в нашей стране во второй раз, стартует 26 сентября.