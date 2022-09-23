Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал объявленную президентом России Владимиром Путиным частичную мобилизацию. Он заявил, что его страна выступает за переговоры РФ с Украиной, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu 23 сентября.

Чавушоглу отметил, что решение о мобилизации в России не приближает окончание войны в Украине.

«Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Отрицательное влияние войны между РФ и Украиной ощущают все и во всех областях», – сказал он.

Чавушоглу заверил, что Турция будет и далее прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом.