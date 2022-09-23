Сын американского миллиардера Илона Маска Ксавье Александр Маск сменил пол и впервые вышел на свет. Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что 18-летний парень подал юридическое прошение о смене имени и пола еще в апреле, заявив, что хочет быть известной как Вивьен Джена Уилсон, отчасти для того, чтобы дистанцироваться от своего отца.

В частности в документах она указала, что ее решение было мотивировано «тем, что она больше не живет со своим биологическим отцом и не желает быть связанной с ним каким-либо образом, формой или способом».

Так, на днях Вивьен в ее новом теле попала в объективы папарацци в Санта-Монике, куда приехала на Tesla. Для прогулки она выбрала коричневую футболку с желтым рисунком, черные спортивные штаны и кроссовки. Также дочь Маска надела маску и распустила свои длинные светлые волосы.

