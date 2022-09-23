Тройка ОБСЕ (состоит из бывшего, настоящего и следующего Действующего председателя ОБСЕ, в настоящее время включает в себя министров иностранных дел Швеции, Польши и Северной Македонии) и генсек организации Хельга Шмид обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября.

Переговоры действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, министра иностранных дел Швеции Анн Линде и министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и Шмид прошли на «полях» 77-ой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Министры Тройки и генсек обсудили возможности более активного участия ОБСЕ в этой области (в деэскалации на армяно-азербайджанской границе). Они согласились с актуальностью мирных переговоров между двумя странами при содействии ЕС, а также напомнили об опыте и инструментах ОБСЕ в регионе», — говорится в сообщении ОБСЕ.