Президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что из-за его действий гибнут тысячи людей, но они для него расходный материал в реализации плана по восстановлению СССР.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому актеру Алену Делону.

«Он (Путин) прекрасно понимает, что делает. Он знает, сколько гибнет людей. Просто для него это неотъемлемая часть плана», — уверен Зеленский.

Он считает, что Путин заставил большинство нации поверить в свои действия. «Есть соцсети. Мы понимаем, как люди реагируют. Многим сломали мозг информационной войной, грязной информацией. Многие сошли с ума и радуются, когда нас убивают. Это страшно выглядит», — сказал президент.

Зеленский добавил, что «исторически они проиграют, но самую высокую цену заплатят люди на этой Земле. Многое живое погибнет».