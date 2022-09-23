В захваченном городе Николаевской области проходит митинг против «референдума».

Так, в первый день «референдумов» жители города Снигиревка вышли с протестом против присоединения к РФ и призвали к этому другие поселения.

«Мы — жители Снигиревки сегодня собрались на акцию протеста по поводу незаконного проведения референдума в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снигиревский край всегда был Украиной. Был и будет Украиной. В Российскую Редерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть. Призываем жителей Снигиревки и близлежащих сел, то есть Снигиревской ОТГ, не идти на референдум и не участвовать в незаконном проведении референдума. Слава Украине!» — сказала одна из протестующих.