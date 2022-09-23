Генеральная прокуратура сделала предупреждение учредителю ютуб-канала Kanal 13 Азизу Оруджеву.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 13 сентября учредитель ютуб-канала Kanal 13 Азиз Оруджев, нарушив требования законов Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» и «О национальной безопасности», разместил на своем ютуб-канале Kanal 13 видео, наносящие ущерб имиджу азербайджанской армии и бросающие тень на работу, осуществляемую в направлении укрепления обороноспособности государства.

15 сентября на основании статьи 22 Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре», А.Оруджеву было сделано предупреждение.

После сделанного предупреждения указанные материалы были удалены с канала.