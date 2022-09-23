Стала известна причина изменения даты Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2023 года.

Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бин Сулайем, передает Report.

Он отметил, что из-за большого количества гонок и того, что они не совпадают с марафоном «24 часа Ле-Мана», в июне было решено провести только два Гран-при: «При составлении календаря этому было уделено особое внимание».

По словам бин Сулайема, включение 24 гонок в чемпионат мира свидетельствует о глобальном развитии автоспорта и привлечении широкой аудитории: «Добавление новых гонок в календарь и сохранение традиционных Гран-при еще раз свидетельствует об особом внимании FIA к «Формуле-1″. С удовлетворением сообщаю, что мы с большим волнением вступаем в новую эру гонок. Правила, принятые Международной автомобильной федерацией в 2022 году, смогут заложить основу для этого».

Гран-при Азербайджана пройдет с 28 по 30 апреля.