Руководства польских школ предупредили о необходимости раздавать детям таблетки йодида калия. «Это связано с эскалацией в Украине», пишет Rzeczpospolita со ссылкой на информацию Национальной ассоциации работников образования.

Такие сигналы поступают, среди прочего, из Варшавы.

Там столичный городской совет сообщил, что «ведется подготовка к раздаче таблеток, содержащих йодид калия, в случае радиационной чрезвычайной ситуации».

Тем не менее, там заявляют, что «риск возникновения радиационной аварии минимален».

«Распространение йодистого калия связано с боевыми действиями в районе Запорожской АЭС», пишет Rzeczpospolita.

Йодид калия применяется для защиты от выбросов радиоактивных веществ.