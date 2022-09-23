24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ближе к ночи местами возможны дожди. Ожидается временами усиление северо-западного ветра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 19-21° тепла, днем 23-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами возможны грозы, временами дожди, в отдельных районах интенсивные, град. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.