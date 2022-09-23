Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом сообщает телеканал A Haber.

«Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе «Мир». Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — передает телеканал.

При этом не уточняется, какие именно альтернативы рассматриваются Турцией и Россией.