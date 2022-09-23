В Азербайджане будет создана единая информационная система по грантам.

Это отражено в проекте поправок в закон «О Грантах», который вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В проекте закона отмечено, что основной целью предлагаемых изменений является обеспечение прозрачности при получении грантов, формирование системы, отвечающей современным требованиям в этой области, создание единой информационной системы, охватывающей необходимую информацию о грантах, обеспечение ведения реестра.