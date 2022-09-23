Находящийся с визитом в Азербайджане министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа посетил Шушу.
Министр здравоохранения Турции ознакомился с тяжелыми последствиями оккупации в Шуше.
Фахреттин Коджа посетил “расстрелянные памятники” перед зданием ИВ Шушинского района, а также Джыдыр Дюзю.
Он выразил уверенность, что старая Шуша в скором времени восстановит свой прежний исторический облик.
Во время визита Ф.Коджу сопровождали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, посол Турции Джахит Багчы.
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