Находящийся с визитом в Азербайджане министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа посетил Шушу.

Министр здравоохранения Турции ознакомился с тяжелыми последствиями оккупации в Шуше.

Фахреттин Коджа посетил “расстрелянные памятники” перед зданием ИВ Шушинского района, а также Джыдыр Дюзю.

Он выразил уверенность, что старая Шуша в скором времени восстановит свой прежний исторический облик.

Во время визита Ф.Коджу сопровождали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, посол Турции Джахит Багчы.