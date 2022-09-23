Сразу несколько поджогов военкоматов и администраций в России, известно о как минимум четырех случаях за ночь.

Военкомат в городе Свободный (Амурская область). Бросили «коктейль Молотова», огонь повредил фасад.

Военкомат в Хабаровске. «Коктейль Молотова» заложили между решетками окон кабинета начальника отдела по мобилизации и кабинета хранения статистической документации. Стекла лопнули, пожар потушили.

Мэрия Камышина (Волгоградская область). Мужчина с чулком на голове кинул два «коктейля Молотова» в окно первого этажа.

Дом культуры, где находится администрация сельсовета поселка Целинный (Алтай). В здании ночью разбили окна, после поджога начался пожар в офисе «Почты России» (выгорел полностью) и в администрации (поврежден потолок).