Ведущая CNN заявила, что президент Ирана Ибрахим Раиси во время визита в Нью-Йорк не пришел на интервью, так как она отказалась покрыть голову.

По словам журналистки, подготовка к беседе с политиком заняла несколько недель, а оборудование для съемок настраивалось восемь часов, однако иранский президент решил не приходить.

Вместо президента пришел его помощник и передал просьбу Раиси надеть журналистке платок в связи с периодом особых для мусульман месяцев календаря, упомянув о текущей ситуации в Иране.

«Через 40 минут после предполагаемого начала интервью пришел помощник. Президент, он сказал, предлагает, чтобы я надела платок… я сказала, что я не могу согласиться на это беспрецедентное и неожиданное условие… интервью не состоялось», — сообщила журналистка.