Число въезжающих в Казахстан из России через сухопутную границу двух стран возросло, сообщает пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Отмечается, что имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска на границе двух государств работают в штатном режиме.

«На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле», — указали пограничники Казахстана.

Силовики обеспечивают безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Казахская сторона организовала взаимодействие с российским пограничным ведомством.

Пограничная служба указал, что руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства Казахстана.