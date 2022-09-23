Конфликт в Украине может завершиться только за столом переговоров, заявил BFM президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал создать условия для возобновления диалога Киева и Москвы.

«Ситуация не безвыходная», — уверен он.

Французский лидер подчеркнул, что мирное соглашение должно гарантировать Украине ее сохранение в границах как минимум перед 24 февраля. По его словам, Франция «не воюет с Россией», но должна помогать Киеву и призывать другие страны следовать ее примеру, чтобы «увеличить давление» на Москву.

Макрон также призвал западные страны «продолжать говорить с Россией».