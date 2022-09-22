В Украине не ожидают завершения войны в случае падения режима президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Я не связываю падение режима Путина с концом войны. Режим точно закончится. Когда? Это решает российский народ», – заявил президент.

«Если они не изменят доктрину, то не важно, кто будет вместо него, молодой человек, старый и так далее. Вопрос в том, чтобы человек перевернул свой мозг, хотел жить в мире, относился к соседям с уважением», — заявил Зеленский.

Президент сказал, что уже не ожидает переворота в уме и политике Путина, поэтому считает необходимым становиться мощными на поле боя.

«Сегодняшний режим в России понимает только силу», — добавил Зеленский.