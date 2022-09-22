В Чеченской республике набор в ряды вооруженных сил проводиться не будет. Об этом заявил лидер российского региона Рамзан Кадыров.

Сюжет с выступлением Кадырова вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК «Грозный». По его словам, мобилизации в Чечне не будет, поскольку за время войны в Украине республика «перевыполнила план».

Кадыров также отметил, что за время войны в боевых действиях приняли участие 20000 чеченцев. Якобы регион перевыполнил «спущенный план» на 254%, но о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

