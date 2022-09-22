Запад поддерживает президента Украины Владимира Зеленского по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын». С таким заявлением на Совбезе ООН выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», — важно изрек министр иностранных дел РФ.