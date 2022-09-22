Азербайджан направил письмо в Международный суд. Данную информацию привел заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Сообщается, что сегодня азербайджанская сторона направила в Международный суд ООН письмо относительно информации, доказывающей, что Армения не выполнила временные меры, определенные решением Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года.

«Сюда входят усилия Армении по предотвращению возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома. Факты свидетельствуют, что после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения установила 1300 мин в районах, освобожденных от оккупации, например, в Лачине. Это препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев», — отметил дипломат.

Мамедов заявил, что после подписания трехстороннего заявления на этих территориях никаких военных операций не было. Размещение там мин нацелено только на то, чтобы предотвратить возвращение бывших вынужденных переселенцев: «С 2020 года в результате разрыва мин на освобожденных территориях погибли или были ранены более 240 азербайджанцев.

Армения также не выполнила требование Международного суда о пресечении разжигания расовой дискриминации и пропаганды против азербайджанцев. Кроме того, несмотря на то, что мы предоставили их вниманию многие примеры, против ненавистнической риторики и насилия военизированных групп никаких мер предпринято не было. Надеемся, что Международный суд примет соответствующее решение за нарушение Арменией решения суда».