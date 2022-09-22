Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в Праге.

«На данный момент обсуждаем вопрос участия в предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Праге. В случае, если мы примем решение о поездке в Чехию, то предположительно там будет находится и Пашинян. Армянская сторона ранее высказывала мысль встрече на предстоящей платформе. Возможно, у нас появится возможность обсудить там все эти вопросы. Однако, безусловно, и у нас по Кавказу будут определенные инициативы. На данный момент все еще на стадии планирования. Я обсужу эти вопросы с братом [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и в зависимости от этого предпримем шаги», — приводит его слова Anadolu.