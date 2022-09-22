Украина обратилась к Израилю с просьбой предоставить ей разведданные о военной поддержке российских Вооруженных сил со стороны Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Отмечается, что в Киеве встревожены из-за сообщений о появлении иранских беспилотников Shahed-136 в зоне боевых действий. По словам источников издания, украинская сторона предложила израильским властям создать специальный диалоговый канал по проблемам Ближнего Востока.

Эта тема была затронута во время приезда руководителя Евро-Азиатского отдела Министерства иностранных дел Израиля Симоны Гальперин в Киев, где она встретилась со специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Северной Африке Максимом Субхом. Он призвал Тель-Авив предоставить Киеву военную помощь и присоединиться к антироссийским санкциям.