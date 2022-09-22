Госпогранслужба Украины ограничивает выезд студентам и мужчинам призывного возраста на обучение за границу из-за массовых подделок документов, сообщил украинский телеканал 5.ua.

Уточняется, что 5 сентября МВД Украины сообщало, какие документы дадут студентам иностранных учебных заведений право на выезд. Тогда ведомство заявило, что пересечь границу страны смогут лишь те, кто поступил в вузы до февраля 2022 года.

Однако, по данным телеканала, это решение не действует, поскольку из страны не могут уехать даже студенты предыдущих лет.

Уточняется, что пограничники жалуются на массовую подделку студенческих документов. В связи с этим было решено запретить выезд для всех студентов, чтобы помешать «уклонистам» уехать с Украины.