Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране стало жить дороже. По его словам, во Франции подорожали продукты питания и выросли цены на электроэнергию. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу BFMTV.

Макрон посетовал на то, что французы в данный момент находятся в сложном положении из-за подорожания жизни.

«У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее. Мы приняли меры, чтобы защитить население. Мы сможем пережить эту зиму, если каждый будет выполнять свою роль», — отметил Макрон.