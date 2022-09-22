Сотрудница дагестанского военкомата убеждает мужчин, что нужно отправиться на фронт.
На видео мужчины спорят, что Великая Отечественная совсем не похожа на «спецоперацию». Что тогда была война, а сейчас “политика”. На тезис сотрудницы военкомата о “защите будущего” — отвечают, что “у нас настоящего нет, какое будущее”.
А в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации люди перекрыли федеральную трассу.
Как правильно сказал Ходорковский, у охраны Кремля и росгвардии оружия гораздо меньше, чем у ЗСУ.
Но кацапы тупы и трусливы. Вместо того чтобы снести Кремль, они убегают из страны.
На России поставлен крест.