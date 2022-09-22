Организация охраны посольств в Азербайджане на высоком уровне является наглядным показателем того, с какой ответственностью Азербайджанское государство относится к международным обязательствам. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью «Реал ТВ».

Он напомнил, что все страны-члены ООН являются членами Венской конвенции. Министр отметил, что согласно конвенции, одним из основополагающих принципов международных отношений является стопроцентное обеспечение безопасности дипломатических миссий и дипломатов любым принимающим государством.

«Комментируя подобные провокационные шаги, атаки на наших дипломатов, дипломатические миссии, в первую очередь, хотел бы отметить, что обязанность каждой принимающей стороны – обеспечение безопасности. Ситуации бывают разные. Мы видим такие провокации во многих странах. Есть страны, которые сами принимают превентивные меры. В некоторых случаях мы сами предупреждаем их, и они принимают быстрые, оперативные меры, предотвращая провокацию. Однако, к сожалению, в некоторых случаях, реакции и шаги принимающей стороны, мягко говоря, неадекватные. В таком случае мы, разумеется, выдвигаем серьезные требования, приглашаются послы, им предъявляются ноты протеста», — приводит его слова «Репорт».

Байрамов сказал, что если произошли случаи вандализма их необходимо обязательно расследовать, привлечь к ответственности виновных.

«Это должно быть сделано непременно. Мы как Азербайджанское государство решительно настаиваем на этом. Мы полагаем, что такой механизм безнаказанности дает зеленый свет и стимулирует очередные провокации. Поэтому мы будем держать это под контролем», — добавил он.