Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана («Азеркосмос») подписал меморандум с компанией Voyager Space, согласно которому будет проведен обмен опытом и знаниями с целью развития местной космической экосистемы.

Как передает министерство, меморандум расширит возможность сотрудничества между «Азеркосмос» и Voyager Space в области космической инфраструктуры, строительства научных центров, исследовательских программ, развития технологий и инноваций.

«Укрепление местной космической экосистемы вместе с глобальными партнерами, такими как Voyager Space, является одной из наших основных миссий», – заявил председатель правления «Азеркосмос»а Самеддин Асадов.

В свою очередь, гендиректор Voyager Space по доходам Клей Моури отметил, что космические технологии и наука могут изменить общества: «Мы с нетерпением ждем создания устойчивой космической экосистемы в регионе посредством Азербайджана”.

Церемония подписания состоялась в рамках 73-й недели Международного астронавтического конгресса в столице Франции.