Премьер Молдовы Наталья Гаврилица намерена договориться о поставках газа в республику из Азербайджана в ходе визита в Баку, который состоится 10-12 октября.

«Премьер-министр посетит с визитом Баку в рамках заседания молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится в столице Азербайджана 10-12 октября текущего года. Среди обсуждаемых вопросов — возможность импорта природного газа из Азербайджана», — говорится в сообщении, размещенном на сайте пресс-службы молдавского правительства.

Ранее переговоры о поставках газа из Азербайджана уже вел вице-премьер Андрей Спыну. После них он заявил, что не удалось согласовать как стоимость азербайджанского газа, так и маршрут, по которому можно будет его доставить в республику.