Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проектированием, капитальным ремонтом и восстановлением здания полной средней школы № 2 города Лачин.

Распоряжением Министерству науки и образования Азербайджана первоначально выделено 800 тысяч манатов из средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Алиев также подписал распоряжение о мерах по проектированию, капитальному ремонту и восстановлению здания полной средней школы села Забух Лачынского района. Выделено 300 тыс. манатов.