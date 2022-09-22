Ночью в Тольятти неизвестный попытался поджечь здание администрации на Белорусской, 33, сообщает городской портал nesluhi. В МЧС сообщили, что вызов поступил в 3:44 часа. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его быстро ликвидировали.

О пожаре сообщили и в Нижнем Новгороде — накануне там загорелся призывной пункт. По информации портала nn.ru, в здании военного комиссариата загорелся стоматологический кабинет. На месте пожара нашли осколки стеклянной бутылки.

А один из мобилизуемых в Благовещенске сбежал из военкомата, выпрыгнув со второго этажа, сейчас его разыскивает полиция, пишет издание «Сота».